توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بـ"الرد بقوة" بعد إعلان الجيش اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن في عملية تبناها المتمردون الحوثيون.وقال كاتس في منشور على منصة إكس: "يواصل الحوثيون إطلاق الصواريخ الإيرانية نحو إسرائيل. كما وعدنا، سنرد بقوة في اليمن وأينما كان ذلك ضروريا".