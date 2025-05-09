الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البيت الأبيض: ترامب أجرى اتصالا هاتفيا جيدا مع زيلينسكي

أخبار دولية
2025-05-09 | 15:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البيت الأبيض: ترامب أجرى اتصالا هاتفيا جيدا مع زيلينسكي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
البيت الأبيض: ترامب أجرى اتصالا هاتفيا جيدا مع زيلينسكي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا "جيدا ومثمرا للغاية" مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الخميس، مشيرا الى أن ترامب يأمل أن تتفق أوكرانيا وروسيا في الأسبوع المقبل على مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة صحفية، بأن ترامب لن يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

أخبار دولية

البيت الأبيض

ترامب

زيلينسكي

LBCI التالي
متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: عراقجي سيزور السعودية وقطر السبت
بريطانيا أعلنت فرض حزمة من العقوبات التي تستهدف روسيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-02-28

الإليزيه: ماكرون تحدث مع زيلينسكي هاتفيًا عقب التراشق في البيت الأبيض

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-12

سي.إن.إن: ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع بوتين صباح اليوم

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-18

البيت الأبيض: المباحثات الهاتفية بين ترامب وبوتين بدأت وتجري "بشكل جيد"

LBCI
أخبار دولية
2025-02-28

رئيسة المفوضية الأوروبية تدعم زيلينسكي بعد المشادة مع ترامب في البيت الأبيض

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:56

ماكرون يدعو إلى "محادثات مباشرة" بين روسيا وأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
01:48

وزير الخارجية الإيراني يزور جدة والدوحة لبحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

LBCI
أخبار دولية
01:03

الصين تحضّ "بقوّة" الهند وباكستان على تجنّب التصعيد

LBCI
أخبار دولية
00:22

وزير الخزانة: الولايات المتحدة "يحتمل" أن تبلغ سقف الدين في آب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-02-22

بطريقة لافتة... جيسي عبدو تعبّر عن حبّها لزوجها (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
2025-05-08

إنجاز طبي سعودي جديد: فصل توأم ملتصق بمشاركة 26 طبيباً! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-10

تحالف "الدفاع عن حرية التعبير في لبنان" يتقدّم بشكوى ضد قناة لبنانية

LBCI
اخبار البرامج
2025-01-05

"سنة التغيير"... إليكم توقعات ماغي فرح لبرج العذراء لعام 2025!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مهرجان "Bkerzay En Musique" يعود بنسخته الثانية... وهذا ما ينتظر الزوّار

LBCI
أخبار لبنان
13:30

سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان للـLBCI: لسنا مجرّد مانحين للبنان ومستقبل السوريين يجب أن ينحصر في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

تفاصيل المعركة الانتخابية في البترون

LBCI
أخبار لبنان
13:18

لائحة "بيروت تجمعنا" تطلق برنامجها الإنتخابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

برودة بين نتنياهو وترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

العالم إحتفل بانتخاب البابا الجديد.. من الفاتيكان الى الولايات المتحدة الى حيث قضى نصف عمره: البيرو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

دخان أبيض، اسم ثقيل، ومواقف مثيرة: الكنيسة تختار ليو الرابع عشر بابا جديدا

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:47

مقدمة النشرة المسائية 9-5-2025

LBCI
أخبار لبنان
12:10

السفير الفرنسي: نقف إلى جانب لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
07:10

الفاتيكان ينشر لقطات غير مسبوقة خلف الكواليس بعد انتخاب البابا ليو الرابع عشر (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
11:54

السلطات السعودية تفرج عن المواطن اللبناني مهدي رشيد قانصو

LBCI
حال الطقس
01:06

طقس مستقر حتى الاثنين..

LBCI
أخبار لبنان
12:25

تدابير سير تزامنا مع الانتخابات البلدية والاختيارية ضمن محافظتَي لبنان الشمالي وعكار

LBCI
أخبار لبنان
09:20

"الداخلية" تذكر بتعاميمها قبيل انتخابات محافظتي لبنان الشمالي وعكار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

تفاصيل المعركة الانتخابية في البترون

LBCI
فنّ
07:29

نانسي عجرم وزوجها يتألّقان في أبو ظبي برفقة نجوم عالميين (صور)

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 10-05-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More