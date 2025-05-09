البيت الأبيض: ترامب أجرى اتصالا هاتفيا جيدا مع زيلينسكي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا "جيدا ومثمرا للغاية" مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الخميس، مشيرا الى أن ترامب يأمل أن تتفق أوكرانيا وروسيا في الأسبوع المقبل على مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما.



وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة صحفية، بأن ترامب لن يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.