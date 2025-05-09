مصادر لـ"رويترز": إيران تستعد لإرسال منصات إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى لروسيا

كشف مسؤولان أمنيان غربيان ومسؤول إقليمي لـ"رويترز" أن إيران تستعد لتسليم منصات إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا في المستقبل القريب.



وكانت الولايات المتحدة قد قالت إن طهران أرسلت صواريخ من هذا النوع لروسيا في 2024 لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.



ومن شأن إرسال منصات فتح-360 إلى روسيا أن يدعمها في الهجوم الذي تشنه على جارتها، وهو ما يؤكد عمق العلاقات الأمنية بين موسكو وطهران.