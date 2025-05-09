السفارة الأميركية في كييف تحذر من هجوم جوي "يحتمل أن يكون كبيرا"

حذرت السفارة الأميركية في كييف من هجوم جوي "يحتمل أن يكون كبيرا" في الأيام المقبلة.



وكشفت السفارة على موقعها الإلكتروني أنها "تلقّت معلومات بشأن هجوم جوي يحتمل أن يكون كبيرا قد يحدث في أي وقت خلال الأيام القليلة المقبلة".



وقالت: "توصي السفارة كعادتها المواطنين الأميركيين بالاستعداد للاحتماء فورا في حالة إعلان حالة تأهب جوي".