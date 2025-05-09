البيت الأبيض: ترامب لن يخفض الرسوم الجمركية على الصين بشكل أحادي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية من جانب واحد من دون تنازلات من الصين، وذلك بعد ساعات من طرح ترامب فكرة خفض الرسوم الحالية من 145 بالمئة إلى 80 بالمئة في الوقت الذي يستعد فيه الجانبان لمحادثات في سويسرا.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين: "هذا هو الرقم الذي طرحه الرئيس، وسنرى ما سيحدث مطلع الأسبوع".