الوزير الإسرائيلي رون ديرمر زار البيت الأبيض الخميس

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين اليوم الجمعة أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر زار البيت الأبيض أمس الخميس لإجراء محادثات حول غزة وقضايا أخرى.وقالت ليفيت: "نحن على تواصل وحوار مستمرين مع نظرائنا وحلفائنا وأصدقائنا في إسرائيل. كان رون ديرمر هنا في البيت الأبيض أمس، واجتمع مع أعضاء من فريق الرئيس ترامب".