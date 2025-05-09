ستاندرد اند بورز تبقي على تصنيف إسرائيل عند A/A-1

أبقت وكالة ستاندرد اند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل بالعملات الأجنبية والمحلية على الأجلين الطويل والقصير عند "A/A-1".



وأشارت الوكالة إلى أن استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى جانب الأنشطة العسكرية المستمرة في لبنان وسوريا يرفعان مستوى المخاطر الأمنية على البلاد.