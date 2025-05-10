ترامب يعزل أمينة مكتبة الكونغرس من منصبها

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزل أمينة مكتبة الكونغرس من منصبها الذي كانت أول امرأة وأول أميركية من اصل إفريقي تتولاه.واتهم البيت الأبيض هايدن بتقديم مبادرات "مثيرة للقلق" لتعزيز التنوع والمساواة والشمول و"وضع كتب غير مناسبة للأطفال في المكتبة".وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارولاين ليفيت للصحافيين "نحن لا نعتقد أنها كانت تخدم مصالح دافعي الضرائب الأميركيين على نحو جيد، لذلك تم عزلها من منصبها، ومن حق الرئيس أن يفعل ذلك".لكن هذه الخطوة أثارت ردود فعل غاضبة من جانب الديموقراطيين الذين اتهموا ترامب بمحاولة إسكات الأصوات المعارضة.