مجموعة السبع تدعو إلى "خفض فوري للتصعيد" في النزاع بين الهند وباكستان

دعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الجمعة إلى "خفض فوري للتصعيد" واتخاذ "أقصى درجات ضبط النفس" في النزاع بين الهند وباكستان، مع انزلاق الجارتين النوويتين نحو حرب قد تكون شاملة.وقال وزراء خارجية دول مجموعة السبع في بيان "إن مزيدا من التصعيد العسكري يشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي"، مضيفين أنه ينبغي على الجانبين "الانخراط في حوار مباشر للتوصل إلى حل سلمي".