وزير الخزانة: الولايات المتحدة "يحتمل" أن تبلغ سقف الدين في آب

حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الجمعة من أن هناك "احتمالا معقولا" ببلوغ الولايات المتحدة سقف الدين في شهر آب خلال عطلة الكونغرس، داعيا النواب إلى التحرك.وقال بيسنت في رسالة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون "أحض الكونغرس بكل احترام على زيادة أو تعليق سقف الدين بحلول منتصف تموز، قبل عطلته المقررة، لحماية الثقة الكاملة بالولايات المتحدة وسمعتها".وتجاوزت الولايات المتحدة سقف الاقتراض الذي وافق عليه الكونغرس وبلغ نحو 36 تريليون دولار في كانون الثاني من هذا العام، ما أجبر وزارة الخزانة على اتخاذ "تدابير استثنائية" لتجنب خطر تخلف الحكومة عن سداد مستحقاتها.