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قادة أوروبيون يتعهدون بتشديد الضغط على روسيا قبيل توجههم إلى كييف للقاء زيلينسكي
أخبار دولية
2025-05-09 | 23:48
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قادة أوروبيون يتعهدون بتشديد الضغط على روسيا قبيل توجههم إلى كييف للقاء زيلينسكي
يتوجه زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا السبت إلى كييف في زيارة مشتركة غير مسبوقة لإجراء محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بعد تعهدهم في بيان بتشديد الضغط على روسيا إلى أن توافق على وقف إطلاق النار.
وقبيل الزيارة، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في بيان مشترك روسيا إلى الموافقة على "وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط لمدة 30 يوما" لافساح المجال أمام محادثات سلام.
ويأتي استعراض الوحدة الأوروبية هذا بعد يوم من استخدام الرئيس فلاديمير بوتين لهجة تحد خلال عرض عسكري في موسكو بمناسبة احتفالات الذكرى الثمانين للانتصار على ألمانيا النازية.
وأضاف الزعماء الاوروبيون في بيانهم "نحن مستعدون لدعم محادثات سلام في أقرب وقت ممكن ومناقشة آلية تنفيذ وقف إطلاق النار والتحضير لاتفاق سلام كامل"، مؤكدين على أن "إراقة الدماء يجب أن تتوقف".
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