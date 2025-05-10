وزير الخارجية الإيراني يزور جدة والدوحة لبحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

توجه وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي، صباح اليوم السبت، إلى جدة على رأس وفد دبلوماسي للقاء كبار المسؤولين السعوديين ومناقشة القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.



ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الايرانية أيضا إلى الدوحة مساء السبت للمشاركة في قمة الحوار بين إيران والعالم العربي.