ماكرون يدعو إلى "محادثات مباشرة" بين روسيا وأوكرانيا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت إلى "محادثات مباشرة" بين أوكرانيا وروسيا حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين.



وقال ماكرون إنه إذا تم التوصل إلى هدنة مدتها 30 يوما، وهو أمر طرحته بلدان غربية، "فسنتحرك باتّجاه محادثات مباشرة بين أوكرانيا وروسيا. نحن مستعدون للمساعدة"، وذلك في مقابلة مع "تي إف 1" و"إل سي إي" أثناء توجهه إلى كييف للقاء قادة أوروبيين.