فون دير لايين تطالب بوقف لإطلاق النار "من دون شروط مسبقة" في أوكرانيا

طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بوقف لإطلاق النار من دون شروط مسبقة، محذرة من أن موسكو ستواجه مزيدا من العقوبات في حال خرقه.



وقالت فون دير لايين على إكس: "ندعم مقترح وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط لـ30 يوما. يتعين تطبيقه من دون شروط مسبقة تمهيدا للطريق أمام مفاوضات سلام جادة".



وجاءت تصريحات فون دير لايين بالتزامن مع زيارة قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا إلى كييف لتأكيد تضامنهم مع أوكرانيا وتكثيف الضغط على موسكو لوقف إطلاق النار.



وقالت رئيسة المفوضية: "الكرة الآن في ملعب روسيا. نحن على أهبة الاستعداد لمواصلة الضغط القوي على روسيا وفرض عقوبات قاسية إضافية في حال انتهاك وقف إطلاق النار".