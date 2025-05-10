أوكرانيا: زيلينسكي وقادة أوروبيون يجرون اتصالا مع ترامب حول جهود السلام

أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا الزائرين أجروا اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وناقشوا جهودهم من أجل السلام.وأكد سيبيها في بيان عبر منصة إكس، أن أوكرانيا وكل حلفائها مستعدون لوقف إطلاق النار الكامل غير المشروط في البر والجو والبحر لمدة 30 يوما على الأقل اعتبارا من يوم الاثنين.ووصف سيبيها الاتصال الهاتفي بأنه "مثمر".