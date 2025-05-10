ترامب يدعو بوتين وزيلينسكي الى وقف الحرب: "هذه الحرب الغبية يجب أن تنتهي"

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.وقال ترامب من المكتب البيضاوي: "هذه الحرب الغبية يجب أن تنتهي"، معربًا عن دعمه لوقف إطلاق نار لمدة 30 يوما.وتأتي هذه التصريحات بعد تحذيرات من السفارة الأميركية في كييف بشأن "هجوم جوي محتمل" في الأيام المقبلة.