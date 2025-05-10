ترامب: الهند وباكستان وافقتا على وقف لإطلاق النار

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الهند وباكستان وافقتا على "وقف إطلاق نار كامل وبشكل فوري"، بعدما تبادلتا الهجمات وأطلقت كل منهما النار على منشآت عسكرية للأخرى.



وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "بعد ليلة طويلة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسعدني أن أعلن أن الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق نار كامل وبشكل فوري. أهنئ كلا البلدين على الاحتكام للمنطق السليم والفطنة الكبيرة".