باكستان: وقف إطلاق النار مع الهند "كامل" وليس جزئيا

أكد وزير الخارجية الباكستاني محمد اسحق دار لقناة جيو الإخبارية اليوم أن باكستان والهند اتفقتا على وقف إطلاق نار "كامل وليس جزئيا".



وأعلن أن نحو 30 دولة شاركت في الجهود الدبلوماسية التي حققت تلك النتيجة.