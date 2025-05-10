الكرملين يصف تصريحات الدول الأوروبية بأنها "تصادمية"

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الكرملين اتهم الدول الأوروبية بالإدلاء بتصريحات متناقضة وتصادمية، وذلك بعد أن أيد زعماء أوروبيون خطة أميركية لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في أوكرانيا وهددوا روسيا بعقوبات "ضخمة" إذا لم تلتزم.



ونقلت إنترفاكس عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله: "نسمع الكثير من التصريحات المتناقضة من أوروبا. إنها بوجه عام تصادمية بطبيعتها، ولا تهدف إلى محاولة إحياء علاقاتنا. هذا كل شيء".