مصدر: تركيا مستعدة لمراقبة وقف إطلاق نار محتمل في أوكرانيا

أعلن مصدر في وزارة الخارجية التركية، أن الوزير هاكان فيدان أكد في خلال اتصال مع "تحالف الراغبين" الداعم لكييف، استعداد بلاده لمراقبة وقف إطلاق نار محتمل في أوكرانيا.



واجتمع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا، أو ما يعرف باسم "تحالف الراغبين"، إلى جانب أوكرانيا في كييف اليوم السبت، واتفقوا على وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، بدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وهدّد زعماء الدول الخمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعقوبات "ضخمة" جديدة في حال عدم امتثاله.



وذكر المصدر في وزارة الخارجية التركية، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن فيدان انضم إلى الاتصال الذي أجراه "تحالف الراغبين" وأكد التزام تركيا بوحدة الأراضي الأوكرانية.



وأضاف المصدر أن فيدان عبر عن دعم أنقرة للجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار غير المشروط، وأكد أن تركيا مستعدة للاضطلاع بمراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا إذا تم التوصل إليه.