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حماس تنشر فيديو لرهينتين إسرائيليين على قيد الحياة
أخبار دولية
2025-05-10 | 12:34
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حماس تنشر فيديو لرهينتين إسرائيليين على قيد الحياة
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حماس تنشر فيديو لرهينتين إسرائيليين على قيد الحياة
نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو لرهينتين إسرائيليين على قيد الحياة في غزة، يدعو فيه أحدهما إلى وضع حد للحرب الدائرة في القطاع الفلسطيني.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية يظهر في الفيديو البالغة مدته ثلاث دقائق ونيّفا إلكانا بوحبوط ويوسف حاييم أوحانا، وهما اختطفا في إسرائيل في هجوم السابع من تشرين الأول 2023 الذي شنّته حماس.
وتعذّر على وكالة فرانس برس تحديد التاريخ الذي سجّل فيه الفيديو.
ويظهر في الفيديو الرجلان في غرفة صغيرة أحدهما متربع أرضا وحليق الرأس وذارعه موشومة ويتحدث محركا يديه، فيما الآخر ممدد ومغطى ويبدو واهنا وقد لزم الصمت.
أخبار دولية
فيديو
لرهينتين
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