الكرملين: سننظر في مقترح لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

أعلن الكرملين أنه "سينظر" في مقترح لوقف إطلاق النار في أوكرانيا عرضه حلفاء غربيون لكييف، معتبرا أنه "من غير المجدي" ممارسة "ضغط على موسكو"، وفق الإعلام الرسمي.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريح لشبكة سي إن إن الأميركية: "علينا أن ننظر في ذلك. إنه تطوّر جديد"، وفق ما أورد الإعلام الروسي الرسمي، مضيفا: "لكن محاولة الضغط علينا غير مجدية".