وزير الخارجية: إيران لن تتنازل عن حقوقها النووية

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لن تتنازل عن أي من حقوقها إذا كان هدف الولايات المتحدة هو حرمانها مما وصفه بحقوقها النووية.



وجاءت تصريحات عراقجي من الدوحة قبل يوم من جولة أخرى من المحادثات النووية المقررة بين إيران والولايات المتحدة في عُمان.