وزير خارجية الهند: قواتنا بدأت الرد على انتهاك باكستان للهدنة

أعلن وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري أن القوات المسلحة الهندية بدأت الرد على انتهاكات باكستان لاتفاق وقف إطلاق النار، بعد ساعات من التوصل إليه اليوم السبت.



وأكد ميسري أن القوات المسلحة تلقت تعليمات "بالتعامل بقوة" مع الانتهاكات.