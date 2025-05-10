البابا ليو يحث الكرادلة على مواصلة "الإرث الثمين" للبابا فرنسيس

أشار البابا ليو الرابع عشر إلى أنه سيواصل رؤية وإصلاحات البابا فرنسيس، وقال للكرادلة الكاثوليك في العالم إن البابا الراحل ترك "إرثا ثمينا" يجب أن يستمر.



وفي أول اجتماع له مع الكرادلة منذ انتخابه بابا للفاتيكان في الثامن من أيار، طلب البابا ليو من كبار رجال الدين تجديد التزامهم بالإصلاحات الكبرى للكنيسة التي أقرها مجمع الفاتيكان الثاني التاريخي في ستينيات القرن العشرين.



وقال ليو إن البابا فرنسيس الذي توفي في 21 نيسان كان لديه رؤية واسعة النطاق لفتح الكنيسة التي يتبعها 1.4 مليار شخص على العالم الحديث، مضيفا أنه ترك "مثالا على التفاني الكامل في الخدمة".



وقال البابا الجديد للكرادلة: "دعونا نأخذ هذا الإرث الثمين ونواصل الرحلة".



وطلب البابا من رجال الدين أيضا أن "يجددوا معا التزامنا الكامل" بالإصلاحات التي أقرها المجمع، والتي تضمنت الاحتفال بالقداس باللغات المحلية بدلا من اللاتينية والسعي إلى الحوار مع الديانات الأخرى.



وأشار إلى تركيز البابا فرنسيس على "الحوار الجريء والمبني على الثقة مع العالم المعاصر بمكوناته وواقعه المتنوع".



