المفاوضون الصينيون والأميركيون يواصلون محادثاتهم التجارية في جنيف

كشف مصدر مطلع لرويترز أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري جيميسون غرير واصلا محادثاتهما التجارية مع كبار المسؤولين الصينيين مساء اليوم بعد أن غادر بعض المفاوضين مكان الاجتماع.



وكانت المحادثات في جنيف قد بدأت صباح اليوم السبت.