باكستان تؤكد "استمرار التزامها" وقف النار بعدما اتهمتها الهند بانتهاكه

أكّدت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان ان اسلام اباد "لا تزال ملتزمة تنفيذ" وقف اطلاق النار مع الهند، بعدما اتهمتها نيودلهي بانتهاكه وإعلانها أنها مضطرة الى الرد.



وقالت الخارجية إن القوات المسلحة الباكستانية: "تتعامل مع الوضع بمسؤولية وضبط للنفس"، متهمة الهند بانها ارتكبت هي انتهاكات لوقف النار. واضاف البيان "نعتقد أن أي قضية مرتبطة بتنفيذ دقيق لوقف النار ينبغي تناولها عبر التواصل بواسطة قنوات مناسبة. وعلى القوات على الارض أن تظهر بدورها ضبطا للنفس".