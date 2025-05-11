بوتين اقترح إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا في هذا التاريخ

اقترح الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا يوم 15 أيار في إسطنبول.



وقال إنّ موسكو لم ترفض أبدًا الحوار مع أوكرانيا.



وأوضح أنّ روسيا ترغب في إجراء محادثات جادة.