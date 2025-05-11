الفريق الإيرانيّ وصل إلى مسقط ويستعد للمفاوضات مع الولايات المتحدة

أعلن مصدر لوسائل إعلام إيرانية إنّ الفريق الإيرانيّ وصل إلى مسقط ويستعد للمشاركة في مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة.