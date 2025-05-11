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وزير الخارجية الإيرانيّ توجه إلى مسقط
أخبار دولية
2025-05-11 | 03:21
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وزير الخارجية الإيرانيّ توجه إلى مسقط
توجّه وزير الخارجية الإيرانيّ إلى مسقط للمشاركة في الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، في تصريح للصحافيين، عن توجه وزير الخارجية الإيرانيّ إلى مسقط بعد إجراء المشاورات اللازمة في طهران، للمشاركة في الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.
وأوضح أنّ هذه الجولة، كما في الجولات الثلاث السابقة، ستُعقد برعاية وتسهيل من وزير خارجية سلطنة عُمان، وبحضور كبار المفاوضين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة.
وأكّد بقائي أنّ هذه الجولة من المحادثات ستبدأ قرابة الساعة 12 ظهر اليوم في مسقط، وأن الوفد الإيراني، الذي يضم فريقاً من الخبراء والفنيين لتقديم المشورة اللازمة خلال سير المفاوضات، قد تمركز في العاصمة العُمانية.
وشدّد المتحدث باسم وزارة الخارجية على أنّ الوفد الإيرانيّ، ووفقًا للتوجيهات والإطار المقرر من قبل مؤسسات اتخاذ القرار في النظام، لن يدخر جهدًا في الدفاع عن مصالح الشعب الإيرانيّ، وحماية الإنجازات القيّمة التي حققتها البلاد في مجال الطاقة النووية السلمية، والعمل في الوقت نفسه على رفع العقوبات الاقتصادية الجائرة والقيود المفروضة.
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