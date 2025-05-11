زيلينسكي: بدء روسيا بالتفكير في إنهاء الحرب علامة إيجابية

أكّد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أنّ بدء روسيا بالتفكير في إنهاء الحرب علامة إيجابية.



وقال: "لكن الخطوة الأولى حقا نحو تحقيق ذلك هي بدء وقف إطلاق النار في 12 أيار".



وأضاف: "لا جدوى من استمرار القتل ولو ليوم واحد".



وتوقع من روسيا تأكيد وقف إطلاق نار -بشكل كامل ودائم وموثوق- ابتداء من الغد 12 أيار.