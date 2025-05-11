عراقجي: إذا كان لدى الطرف المقابل أسئلة أو مخاوف فمستعدون لبناء الثقة

أكّد عباس عراقجي، أنّه إذا كان لدى الطرف المقابل أسئلة أو غموض أو مخاوف، فإيران مستعدة لبناء الثقة واتخاذ خطوات لتعزيزها.



وقال، في مقابلة خاصة مع مراسل وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، قبيل توجهه إلى مسقط للمشاركة في الجولة الرابعة من المفاوضات: "هذا كان دائمًا منطقنا منذ البداية، وفي المفاوضات السابقة كذلك".



وأضاف: "استنادًا إلى هذا المنطق، قدمنا خطة تضمن بقاء البرنامج النووي الإيراني سلميًا بشكل دائم وهم بدورهم قدموا مقترحاتهم، لكننا نرى منهم أفكارًا متناقضة".



وشّد على أنّ حقوق الشعب الإيرانيّ واضحة تمامًا، ومبادئهم ومواقفهم في الملف النوويّ شفافة ولا يمكن التنازل عنها أو المقايضة بشأنها.



وأوضح عراقجي أنّه من أجل تعزيز الثقة والشفافية، هم مستعدون لتقديم ما هو أكثر من الوضع القائم.



وأمل أن يأتي الطرف المقابل أيضًا بمنطق تفاوضي واضح.



ولفت إلى وجوب أن تُناقش القضايا التفاوضية على طاولة المفاوضات، لا عبر الإعلام.