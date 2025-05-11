مصدر سوري رسمي ينفي للـLBCI العثور على رفاة الصحافي الأميركي أوستن تايس

نفى مصدر سوري رسمي للـLBCI العثور على رفاة الصحافي الأميركي أوستن تايس، مؤكداً أن المعلومات التي تم تداولها في هذا الشأن غير دقيقة.



وبحسب المعطيات، فقد تم العثور على رفاة ثلاثة مواطنين أميركيين أعدمهم تنظيم داعش في وقت سابق، وذلك قرب بلدة دابق في ريف حلب الشمالي، إلا أن أياً من هذه الرفات لا تعود لتايس، الذي لا تزال عمليات البحث عنه مستمرة.