لقاء وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان عشية الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأميركا

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي يزور سلطنة عمان على رأس وفد للمشاركة في الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بنظيره العُماني بدر البوسعيدي فور وصوله إلى مسقط.



وخلال اللقاء، عبر وزير الخارجية الإيراني عن تقديره لوزير الخارجية العُماني ولحكومة سلطنة عمان على استضافتهم الكريمة وللدور المهم الذي يضطلعون به في تيسير هذه المفاوضات، موضحًا مواقف إيران الأساسية والثابتة بشأن أهم أبعاد هذه المحادثات.



من جانبه، أكد وزير الخارجية العُماني عزم بلاده على تقديم كل دعم ممكن لتسهيل مسار المفاوضات، وأطلع عراقجي على الترتيبات والتدابير التي تم اتخاذها مسبقًا لإنجاح هذه الجولة من المحادثات.