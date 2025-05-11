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البابا ليو الرابع عشر: لوقف الحروب
أخبار دولية
2025-05-11 | 06:25
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البابا ليو الرابع عشر: لوقف الحروب
ناشد البابا ليو الرابع عشر القوى العالمية الكبرى "وقف الحروب"، في القداس الأول له، أمام الحشود في ساحة القديس بطرس.
ودعا البابا الجديد، إلى "سلام حقيقيّ ودائم" في أوكرانيا ووقف إطلاق النار في غزة وإطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين.
ورحب بوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان.
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