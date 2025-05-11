الكرملين: بوتين وأردوغان تحدثا بشأن المحادثات الروسية الأوكرانية

أوضح الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان تحدثا هاتفيًا اليوم الأحد، إذ ناقشا اقتراح بوتين بعقد محادثات سلام روسية أوكرانية في إسطنبول في 15 أيار.



وأشار الكرملين إلى أن أردوغان قال لبوتين إنه "يؤيد تمامًا" الاقتراح وإنه مستعد لاستضافة المحادثات في إسطنبول.