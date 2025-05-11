وفاة 3 على الأقل بينهم طفلان خلال العبور من ليبيا إلى إيطاليا

أعلنت منظمة خيرية ألمانية للإنقاذ البحري اليوم الأحد أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بينهم طفلان في الثالثة والرابعة من العمر خلال رحلة من ليبيا إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط، موضحةً أنها أنقذت 59 آخرين.وتسنى العثور على المهاجرين أمس السبت على متن قارب مطاطي تتقاذفه الأمواج في البحر جنوب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، إذ رصدته طائرة مراقبة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).وقالت منظمة ريسك شيب في بيان: "لدى وصولنا إلى القارب المطاطي في حوالي الساعة 04:30 مساء (14:30 بتوقيت غرينتش)، كان بعض الأشخاص قد توفوا".ونقلت المنظمة عن مسعفة تابعة لها، عرفتها فقط باسم رانيا، القول: "تسلمنا جثتين لطفلين عمرهما ثلاثة وأربعة أعوام... كانا قد توفيا في اليوم السابق، ربما بسبب العطش".وأشارت ريسك شيب إلى أنه تسنى العثور على رجل كان فاقدًا للوعي وأعلنت وفاته بعد أن باءت محاولات إنعاشه بالفشل، موضحةً أن ناجين قالوا إن مهاجرًا آخر غرق يوم الجمعة بعد أن سقط في البحر.ولفتت المنظمة إلى أن العديد من الناجين، الذين نقلوا إلى لامبيدوزا، أصيبوا بحروق بسبب المياه المالحة والوقود. وسلمت المنظمة طفلين وأربعة بالغين في حالة حرجة إلى خفر السواحل الإيطالي لنقلهم إلى الشاطىء بسرعة أكبر.وقالت المنظمة غير الحكومية إن القارب المطاطي انطلق من ميناء الزاوية في غرب ليبيا يوم الأربعاء، لكن محركه تعطل بعد يوم واحد من الإبحار مما ترك المهاجرين على متنه معرضين للرياح وظروف الطقس.