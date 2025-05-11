وزير الخارجية الألماني: لا يمكن حل صراع غزة بالوسائل العسكرية

رأى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في القدس اليوم الأحد أن الصراع في غزة لا يمكن حله بالوسائل العسكرية، وأن الحل السياسي يجب أن يكون في بؤرة الاهتمام.وأكد أن ألمانيا ستبذل كل ما في وسعها لضمان أمن إسرائيل، لكن هذا لا يعني أن بلاده لا يمكنها انتقاد نهج الحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن هذا "يجب ألا يؤدي إلى معاداة السامية".وشدد فاديفول على أن الأولوية بالنسبة لحكومة برلين هي عودة الرهائن، وقال إنه ليس متأكدًا مما إذا كان العمل العسكري في غزة سيخدم أمن إسرائيل، مشيرًا إلى أنه من الواضح أن غزة جزء من الأراضي الفلسطينية.