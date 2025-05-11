هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقارير عن واقعة قبالة ميناء بالإمارات

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقارير عن واقعة على بعد 80 ميلا بحريا قبالة ميناء جبل علي في الإمارات.



وأفادت الهيئة بأن سفينة في المنطقة أبلغت عن اصطدام قارب صغير بها، وشوهد وهو يحاول الاصطدام بسفن أخرى في المنطقة. وأكدت أن جميع أفراد الطاقم بخير.