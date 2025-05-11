اتصال هاتفي بين أحمد الشرع وولي العهد السعودي

جرى اتصال هاتفي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك، ولاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.



وخلال الاتصال، أعرب الرئيس الشرع عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على دعمها المستمر لسوريا، مؤكدا أهمية الدور السعودي في تعزيز وحدة الأراضي السورية واستقرارها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في مواجهة التحديات، ولا سيما العدوان الإسرائيلي الأخير.



من جانبه، جدد ولي العهد السعودي التزام المملكة بدعم أمن سوريا واستقرارها، وتشجيع الحلول السياسية التي تحفظ وحدة البلاد وتساهم في إعادة إعمارها، مشيرا إلى حرص المملكة على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سوريا في المرحلة المقبلة.