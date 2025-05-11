الولايات المتحدة وإيران تبحثان "العناصر الفنية" لاتفاق نووي خلال اجتماع عمان

أعلن مسؤول كبير بالإدارة الأميركية طالبا عدم الكشف عن هويته أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أجرى جولة رابعة من المناقشات المباشرة وغير المباشرة مع إيران في مسقط اليوم الأحد حيث جرت مناقشة "العناصر الفنية" للاتفاق النووي.



ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الأمركي قوله إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على عقد اجتماع آخر في المستقبل القريب.