عمان: المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران تضمنت أفكارا "مفيدة وجديدة"

أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، التي عقدت في سلطنة عمان، تضمنت أفكارا "مفيدة وجديدة" تعكس رغبة مشتركة في التوصل إلى اتفاق "مشرف".



وذكر البوسعيدي في منشور على إكس، أن الجولة المقبلة من المحادثات ستعقد بعد أن يتشاور الجانبان مع قيادتيهما.