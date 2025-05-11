وزير الخارجية الايراني: "لا مجال للتنازل" في شأن تخصيب اليورانيوم

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران لن تتنازل عن حقّها في تخصيب اليورانيوم، وذلك بعد جولة محادثات رابعة مع الولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني.



وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني في مسقط حيث عُقدت المحادثات: "التخصيب... يجب أن يستمر ولا مجال للتنازل في هذا الأمر"، لكنه أشار إلى انفتاح محتمل لإيران على الحد من نسبة التخصيب "للمساعدة في بناء الثقة".