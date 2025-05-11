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ترامب: بدأت أشك في إمكان توصل أوكرانيا إلى اتفاق مع روسيا
أخبار دولية
2025-05-11 | 12:46
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ترامب: بدأت أشك في إمكان توصل أوكرانيا إلى اتفاق مع روسيا
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "بدأ يشك" في إمكان توصل أوكرانيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا، وحث كييف على لقاء مسؤولين روس في تركيا يوم الخميس للتفاوض.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "بدأت أشك في إمكان توصل أوكرانيا إلى اتفاق مع بوتين. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يريد اتفاقا لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، وإنما يريد الاجتماع يوم الخميس في تركيا للتفاوض على إنهاء محتمل لحمام الدم".
أخبار دولية
ترامب
أوكرانيا
روسيا
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