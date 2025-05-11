وزير الخزانة الأميركي يتحدث عن إحراز "تقدّم جوهري" في المحادثات مع الصين

أعرب مسؤولان أميركيان الأحد، عن تفاؤلهما بإمكان أن تفضي المحادثات المنعقدة مع الصين في نهاية الأسبوع إلى خفض التوترات التي أجّجتها الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في تصريح لصحفيين عقب محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ: "أحرزنا تقدّما جوهريا"، فيما شدّد الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير على أن الخلافات بين الجانبين "ليست كبيرة جدا".



