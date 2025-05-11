مسؤول فلسطيني: حماس تجري محادثات مع واشنطن بشأن هدنة في غزة وإدخال المساعدات

كشف مسؤول فلسطيني كبير مطلع لرويترز أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تجري محادثات مع الإدارة الأميركية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.