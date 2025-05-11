زيلينسكي: أنا مستعد للقاء بوتين في تركيا يوم الخميس

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيكون مستعدا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإجراء محادثات في إسطنبول يوم الخميس، بعد أن أبلغه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن يوافق على الفور على عرض موسكو إجراء محادثات.



وذكر زيلينسكي في منشور على منصة إكس أن أوكرانيا تتوقع وقف إطلاق نار كامل يبدأ غدا الاثنين من أجل توفير الأساس الضروري للدبلوماسية لإنهاء الحرب.



وأضاف: "سأكون في انتظار بوتين في تركيا يوم الخميس".