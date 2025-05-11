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مسعود بزشكيان: إيران لن تتخلى عن حقوقها النووية السلمية
أخبار دولية
2025-05-11 | 14:27
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مسعود بزشكيان: إيران لن تتخلى عن حقوقها النووية السلمية
وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدعوات التي أطلقها مسؤولون أميركيون لحض إيران على تفكيك منشآتها النووية بأنها "غير مقبولة".
وقال الرئيس الإيراني: "إن النقاش الذي أثير حول تفكيك كل المنشآت النووية الإيرانية غير مقبول بالنسبة الينا"، مؤكدا أن "إيران لن تتخلى عن حقوقها النووية السلمية".
أخبار دولية
مسعود بزشكيان
إيران
النووي
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