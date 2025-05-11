ماكرون يشدد على "ضرورة وقف لإطلاق النار" يتيح عقد اجتماع بين روسيا وأوكرانيا الخميس

شدد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على "ضرورة إعلان وقف لاطلاق النار" يتيح عقد اجتماع بين أوكرانيا وروسيا في اسطنبول "هذا الخميس"، الأمر الذي اقترحه فلاديمير بوتين ووافق عليه فولوديمير زيلينسكي.



وقال الاليزيه في بيان: "رئيس الجمهورية شدد على ضرورة وقف لإطلاق النار يسمح بعقد لقاء روسي-أوكراني على أعلى مستوى هذا الخميس"، موضحا أن ماكرون أجرى مباحثات الأحد مع قادة ألمانيا وبريطانيا وبولندا، وكذلك مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني.