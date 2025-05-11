إنذار إسرائيلي لإخلاء 3 موانئ في اليمن

وجه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرا لجميع المتواجدين في 3 موانئ يمنية وهي رأس عيسى والحديدة والصليف.



وقال عبر حسابه على "إكس": "نظرًا لقيام "النظام الحوثي الإرهابي" باستخدام الموانئ البحرية لصالح أنشطته "الإرهابية"، نحث جميع المتواجدين في هذه الموانئ إلى ضرورة اخلائها والابتعاد عنها للحفاظ على سلامتكم وذلك حتى إشعار آخر".